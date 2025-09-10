Friedberger Halbmarathon 2025: Das müssen Läufer und Anwohner wissen

Mit rund 1500 Starterinnen und Startern geht am Sonntag, 14. September, um 10 Uhr am Marienplatz der Friedberger Halbmarathon ins Rennen. Schon jetzt steht fest: Die Zahl der Teilnehmenden ist ein Rekord. Doch was sollten Läuferinnen und Läufer über Strecke, Organisation und Anreise wissen – und was bedeutet die Veranstaltung für die Bürgerinnen und Bürger in Friedberg?

Laut der Stadt umfasst die Strecke 21,1 Kilometer, aufgeteilt auf vier Runden durch die Innenstadt. Mit dabei ist auch der Anstieg am Friedberger Berg – einer der Höhepunkte des Laufs, wo Trommler, Moderatoren und viele Zuschauer die Sportlerinnen und Sportler anfeuern. Wer möchte, kann den Wettkampf nach jeder absolvierten Runde beenden.

Wo kann man parken und welcher Bus fährt zum Friedberger Halbmarathon?

Die Zeitmessung erfolgt über einen Einweg-Transponderchip, der auf der Rückseite der Startnummer angebracht wird und keine Pfandgebühr erfordert. Die Startnummern und Unterlagen können an den Vortagen – Donnerstag und Freitag jeweils von 10 bis 19 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 18 Uhr – bei Sport Förg abgeholt werden. Am Veranstaltungstag ist die Ausgabe von 8 bis 9.45 Uhr im Erdgeschoss des Verwaltungsgebäudes am Marienplatz 5 möglich.

Für die Anreise gibt es verschiedene Möglichkeiten. Autofahrer können am Volksfestplatz oder am P+R-Platz am Bahnhof parken. Da die Organisatoren in diesem Jahr besonderen Wert auf Nachhaltigkeit legen, wird die umweltfreundliche Anreise empfohlen. „Für Radfahrende gibt es nicht nur Abstellmöglichkeiten vor dem Schloss (Burgwallstraße 5) und südlich des Rathauses, sondern auch drei Ladesäulen mit jeweils vier Anschlüssen für E-Bikes“, erklärt Frank Büschel von der Stadt Friedberg. Sie stehen ebenfalls am Marienplatz auf der Südseite des Rathauses, vor dem ehemaligen Sanitätshaus.

Der AVV bietet allen Teilnehmenden ein Veranstaltungsticket an, das die Tarifzonen 1 und 2 abdeckt. Damit können Straßenbahnen, Züge und Busse genutzt werden. „Die Idee ist, dass das ÖPNV-Ticket nicht nur für die An- und Abreise gilt – wer möchte, kann es am Veranstaltungstag auch privat nutzen, etwa für einen Familienausflug in den Tiergarten“, so Büschel.

Straßensperrungen, Sicherheit und Verpflegung: Wichtige Hinweise zum Friedberger Halbmarathon

Für die Sicherheit sorgt ein umfassendes Konzept, das Polizei, BAK und THW miteinander vernetzt. Zu den Maßnahmen zählen Straßensperrungen. Nach Angaben von Büschel ist die Innenstadt am Sonntag von 8 bis 14 Uhr für den Verkehr gesperrt. Auch die Straßen, die Teil der Laufstrecke sind – darunter Bahnhofstraße, Münchner Straße, Wiffertshauser Straße, Ekherstraße, Asamstraße, Singerstraße, Matthäus-Günther-Straße, Herrgottsruhstraße, Ludwigstraße, der Friedberger Berg sowie das östliche Ende der Augsburger Straße – werden ab 9 Uhr nach und nach dichtgemacht. Wichtig für Anwohner: Die halbseitige Ein- und Ausfahrt im Bereich Pater-Franz-Reinisch-Straße/Wiffertshauser Straße ist dann nicht mehr möglich.

Ebenso ist die Buslinie 200 von den Sperrungen betroffen und kann nicht wie gewohnt die Innenstadt durchqueren. Stattdessen richtet die Stadt auf der Umleitungsstrecke zwei Ersatzhaltestellen im Bereich der Kreuzung B300/Zeppelinstraße ein.

Beim Friedberger Halbmarathon ist auch für Verpflegung gesorgt. Foto: Stefan Stanislawski

Auch an die Bedürfnisse der Teilnehmenden ist gedacht. Umkleiden und Duschen befinden sich in der Max-Kreitmayr-Halle, Toilettencontainer hinter dem Gebäude Marienplatz 7. Auf der Strecke stehen zwei Erfrischungsstellen bereit, im Zielbereich eine Wasserbar. Jeder Läufer erhält zudem einen Gutschein, der für ein Getränk und eine Stärkung eingelöst werden kann. Unter den Teilnehmenden finden sich auch Sportlerinnen und Sportler, die in den letzten Jahren auf dem Siegerpodest standen, verrät Büschel.

Weitere Informationen zum Halbmarathon sowie später die Ergebnisse sind online unter www.halbmarathon-friedberg.de abrufbar.