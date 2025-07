Kein Eis für Menschen mit Handicap? Behindertenparkplatz von Fahrrädern belegt

Und jetzt wischen wir uns alle mal wieder den Schaum vom Mund und denken kurz nach: Mensch bleibt Mensch und keine Art der Fortbewegung, nicht zu Fuß, nicht das Rad, das Auto oder der ÖPNV schützen vor Dummheit oder Rücksichtslosigkeit. Was hilft ist in erster Instanz eine freundliche Ansprache, denn den meisten ist es unangenehm bei der eigenen Rücksichtlosigkeit erwischt zu werden, ob Bundeswehrsoldat oder Radfahrer. Da kann auch keine verbale Entgleisung drüber hinwegtäuschen. Der berichtete Sachverhalt ist also zu beanstanden. Das würde dann aber auch für zum Parken zweckentfremdete Radwege, mit PKW blickdicht verbarikadierte Kreuzungsmündungen oder zu Freiraumparkplatz degradierten Spielstraßen gelten. Hierzu ist es in AZ und Kommentarspalte oft zu still. Ich möchte also vorschlagen, dass wir und alle in mehr Rücksicht üben und die Konsequenz unseres Handelns für andere, manchmal schwächere mitdenken.