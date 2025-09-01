Abschluss-Matinee des Friedberger Musiksommers begeistert mit erstklassigen Darbietungen

Karl-Heinz Steffens ist ein Multi-Talent. Auf die Initiative des renommierten Dirigenten und Klarinettisten hin entstand der Musiksommer, seit 2002 agiert er als künstlerischer Leiter des Festivals. Bei der Matinee am Sonntag zeigte er nicht nur selbst sein musikalisches Talent, sondern versorgte das Publikum auch mit interessanten Hintergründen zu den Stücken. „Jedes Jahr denke ich mir, also schöner kann es jetzt wirklich nicht mehr werden und dann wird es doch nochmal schöner!“, erzählte er.

Die schon zum Kult gewordene Abschluss-Matinee in der Rothenberghalle startete mit Stücken des französischen Komponisten Claude Debussy. Seine Musik wird oftmals als Nahtstelle zwischen Romantik und Moderne begriffen, so Steffens. Die Kompositionen wurde von einem Trio aus Cello, Geige und Klavier interpretiert und brachten das Publikum zum Staunen. Der märchenhafte Klang wurde von lautem Applaus abgelöst. „Das klingt trotz Turnhalle schon atemberaubend“, so Steffens - ein eigener Konzertsaal wäre aber natürlich das Nonplusultra.

Matinee beim Friedberger Musiksommer 2025 mit Brahms und Debussy

Auf Debussy folgten gleich vier Stücke von Johannes Brahms, welche von Sopransängerinnen begleitet wurden. Auch diese beiden Musikerinnen waren keinesfalls Unbekannte. Die in Tel-Aviv geborene Sängerin Hagar Sharvit und ihre Kollegin Anne Steffens treten weltweit auf. Mit ihren Stimmen begeisterten die beiden das Publikum. Michal Friedländer begleitete sie am Klavier. An der Veranstaltung reizt die Künstlerinnen und Künstler vor allem das tolle Publikum. „Ich bin zum ersten Mal in Friedberg dabei und würde sofort wiederkommen. Das Publikum ist sehr neugierig und präsent, das gibt uns auf der Bühne ein gutes Gefühl“, sagt die Mezzosopranistin Sharvit.

Icon vergrößern Besonders der Gesang von Hagar Sharvit und Anne Steffens bewegte das Publikum beim Matinee des Friedberger Musiksommers. Foto: Emilya Icer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Besonders der Gesang von Hagar Sharvit und Anne Steffens bewegte das Publikum beim Matinee des Friedberger Musiksommers. Foto: Emilya Icer

Mit Benjamin Britten wurde auch ein englischer Komponist in Friedberg aufgeführt. „Man sagt ja immer, die Engländer hatten keine guten Musiker und Komponisten. Das stimmt nicht ganz, wie man an Britten sieht“, erklärte Karl-Heinz Steffens. Der Klang orientiere sich an alter höfischer Musik aus England. Gespielt wurde das „Phantasy Quartet“ von Britten, dabei sorgten eine Oboe, Violinen und eine Viola für Gänsehaut. Besonders in den leisen Momenten des Stückes wurde die Turnhalle zu einem Raum großer Emotionen.

Mit dem französischen Komponisten Francis Poulenc änderte sich der Sound abschließend nochmals. „Poulenc ist heute der Rausschmeißer“, scherzte Steffensm, bevor er selbst auf der Bühne Platz nahm. Ein Sextett aus Karl-Heinz Steffens an der Klarinette, Andrey Godik an der Oboe, Eberhard Marschall am Fagott, Stefan de Leval Jezierski am Horn, Ruth Ron an der Flöte und Michal Friedländer am Klavier brachte kraftvollen Sound auf die Bühne. „Es ist ein Traum, jedes Jahr nach Friedberg kommen zu dürfen“, sagte Steffens und blickte bereits mit Vorfreude auf das kommende Jahr. Auch die organisierenden „Bürger für Friedberg“ zeigten sich zufrieden. „Wir sind überglücklich! Besonders die Matinee liegt uns am Herzen. Die Spielfreude der Solisten und die tollen Erklärungen zu den jeweiligen Stücken sind jedes Jahr aufs neue ein perfekter Abschluss für unseren Musiksommer“, so Gerd Horseling.