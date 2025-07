Gabriele und Hubert Raab sind die Hüter des Barock: „Wir drücken kein Auge zu“

36 Jahre ist es her, dass das Friedberger Altstadtfest sein Debüt feierte und die Barockzeit wieder nach Friedberg zurückkehrte. Seitdem hat sich viel getan, das Fest ist deutlich größer geworden. Mehr Wirte, mehr Vereine. Eine Konstante ist der Friedberger Zeit aber geblieben: das Ehepaar Gabriele und Hubert Raab. Der Kreisheimatpfleger und seine Frau sind historische Berater des Altstadtfests: Sie schauen, was auf dem Altstadtfest historisch korrekt ist und was nicht – und ihnen entgeht nichts.

