Große Nachfrage nach veganen Gerichten auf dem Altstadtfest

Dieses Jahr war David Schynoll besser vorbereitet als noch vor zwei Jahren – gereicht hat es auch dieses Mal nicht. Beim Friedberger Altstadtfest 2023 war der Andrang bei seinem Stand „Zur Goldenen Rübe“ so groß, dass die Vorräte weit vor Ladenschluss aufgebraucht waren. Heuer hatte Schynoll, der an seinem Stand vegane Gerichte anbietet, ungefähr 20 Prozent mehr Vorräte mitgebracht, schätzt er. Am Eröffnungstag waren die Gerichte gegen zehn trotzdem bereits wieder vergriffen.

