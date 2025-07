Das sind die romantischsten Orte bei der Friedberger Zeit

Sie waren damals das erste Paar, das auf der Friedberger Zeit geheiratet hat. 30 Jahre ist das nun her – und immer noch sagt Dieter Plail zu seiner Frau Andrea: „Ich bin jeden Morgen froh, neben ihr aufzuwachen.“ Ihre Familie stammt aus Friedberg, seit einiger Zeit wohnt das Paar in Altenmünster. Der vier Kinder wegen zogen sie raus, um mehr Platz zu haben. Doch ihre Verbundenheit mit der Stadt blieb. Sogar Tochter Katharina wurde 1998 beim Altstadtfest getauft, drei Jahre nach der Hochzeit der Eltern. An ihrem 30. Hochzeitstag sitzen sie gemeinsam mit ihrer Familie bei der Wittelsbacher Bauernschänke der Familie Losinger. Sie teilen sich Kaiserschmarrn und lauschen einem spontanen Ständchen einer Bläsergruppe. Sie tragen ihre damaligen Hochzeitsoutfits, die Andreas Mutter selbst genäht hat.

Das ist eine von vielen romantischen Geschichten, die sich auf dem Altstadtfest zutragen oder bereits zugetragen haben. Und sicher kommen bei kommenden Festen noch viele weitere hinzu: von ersten Dates, Kennenlernen, Hochzeiten und gemeinsamen Kindern, die zum ersten Mal dabei sind. Welche Orte bieten sich für einen romantischen Abend an? Wir hätten da ein paar Ideen – mit Anregungen von Dieter und Andrea Plail und einem, der das Fest auch besonders gut kennt: Bürgermeister Roland Eichmann.

Wenn man Glück hat, bekommt man bei der Herzerl-Bank am Marienplatz sogar noch ein kleines musikalisches Ständchen. Foto: Marina Wagenpfeil

Die Herzerl-Bank mit Rosenbogen am Marienplatz

Zugegeben, ein Klassiker, der auch über das Altstadtfest hinaus zum Küssen unter Rosen einlädt. Dennoch sei die Herzerl-Bank am Marienplatz gegenüber vom Brunnen erwähnt. Von dort kann man dem bunten Treiben gelassen zusehen und sich dennoch etwas rausziehen. Mittendrin, aber irgendwie geschützt, behütet von einer Schar aus Rosen.

Im Hafnergarten kann man es gut und gerne einen ganzen Abend aushalten. Foto: Marina Wagenpfeil

Der Hafnergarten mit der Wittelsbacher Bauernschänke

Der Hafnergarten ist ein toller Rückzugsort: Es gibt etwas zu essen, man kann sich unter den Holzdächern in eine dunkle Ecke zurückziehen, durch die kleine Bühne mit Auftritten im vorderen Bereich ist dennoch immer etwas los. Die Schafe, Hasen & Co., die dort ebenfalls ein Plätzchen haben, tragen zur gemütlichen Stimmung bei. Gleichzeitig ist man etwas abseits vom großen Altstadtfestrubel und kann sich in Ruhe unterhalten und kennenlernen.

Die Musikergilde bietet wohl die beste Kombination aus Ratschen, Musik und Trinken. Foto: Marina Wagenpfeil

Die Musikergilde im Stemmerhof

An wohl keinem anderen Ort hat man einen besseren musikalischen Rahmen für ein erstes Date. Der Stemmerhof der Musikergilde ist zur Friedberger Zeit eine gute Mischung aus toller Stimmung, entspanntem Beisammensein und musikalischen Klängen. Zumal die Dekoration wirklich liebevoll gestaltet ist.

Beim Karussell geht es wild zu – für „Aktion-Fans" geeignet. Foto: Marina Wagenpfeil

Das historische Karussell in der Ludwigstraße

Eine Fahrt mit dem historischen Karussell ist wahrlich nur ein kurzes Vergnügen, aber eines, das sich lohnt. Denn auch wenn es per Hand und Fuß betrieben wird, hat es ganz schön Bums. Wie schnell passiert es da, dass die eine Hand in die der anderen Person wandert, um sich aneinander festzuhalten? Und wer weiß, vielleicht gibt es für das verliebte Pärchen ja sogar eine zweite Fahrt.

Der Schlossweiher bietet sich für einen Spaziergang an. Foto: Marina Wagenpfeil

Der Schlossweiher unterhalb des Wittelsbacher Schlosses

Am besten unterhält es sich doch immer noch bei einem kleinen Spaziergang. Das tut nach einem ordentlichen Mahl auch gleich doppelt gut. Ein gutes Ziel für Verliebte – und die, die es werden wollen: der Schlossweiher. Denn aufgrund der Sperrungen wegen des Altstadtfestes kann man von der Innenstadt aus dort gut und gerne entspannte 15 Minuten hinschlendern. Im Thal hinunter, bis zur Schlossbrücke, an der Stoffstube vorbei, am B300-Parkplatz entlang, am Abenteuerspielplatz vorbei und von hinten wieder ein Stückchen hoch. Am Weiher selbst laden Bänke zum Verweilen ein. Hier hat man mit Sicherheit seine Ruhe vor neugierigen Blicken.

Im Archivhof lädt eine Runde Kegeln ein. Foto: Marina Wagenpfeil

Der Archivhof bei der Weinlaube und dem Schützenkranz Wulfertshausen

Was tun beim ersten Date auf dem Altstadtfest? Na klar, eine Runde Kegeln. Das kann man in romantischer Atmosphäre im Archivhof beim Schützenkranz Wulfertshausen. Danach kann man an einem der Tischchen noch mit einem Gläschen auf das tolle „Sport-Event“ anstoßen.

Von der Stadtmauer aus lässt sich der Sonnenuntergang genießen. Foto: Marina Wagenpfeil

Die Stadtmauer bei Sonnenuntergang

Wir sind mit einem „Klassiker“ gestartet – und beenden ihn auch damit: der Stadtmauer, am besten bei Sonnenuntergang. Viel schöner kann ein gemeinsamer Abend auf dem Altstadtfest sicher nicht enden. Wenn man zu zweit den Blick in die Ferne – und vielleicht auf eine gemeinsame Zukunft? – richtet, dann gibt es dafür keinen besseren Ort.