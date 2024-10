Junge Unternehmerin öffnet ein italienisches Bistro in Mering

Einige Gäste genießen bei Sonnenschein ihren Cappuccino an den Tischen im Freien. Andere schauen sich im Innenraum um, wo es nach Gebäck duftet. Sarah Smolik eröffnete Anfang Oktober ihr Bistro und Feinkostgeschäft „Casa Florentina“ in der Meringer Ortsmitte. Die junge Unternehmerin ist in der Region bekannt und sammelte zuvor bereits viel Erfahrung in der Gastronomie. Das hat es mit ihrem „Concept Store“ auf sich.

