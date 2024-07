Fast ein halbes Jahr ist das Meringer Ortszentrum noch eine Großbaustelle

In Mering wird gebaut. Und zwar nicht nur im Ortszentrum, auch die Straßen rund um den Marktplatz und im weiteren Gebiet der Marktgemeinde sind immer wieder gesperrt. Grund dafür sind die Bauarbeiten am Glasfasernetz oder weil neue Gebäude errichtet werden. „Es passiert viel in Mering, das freut nicht nur mich, sondern auch die Geschäftsleute, doch die Kehrseite der Medaille sind die Behinderungen wegen der Bauarbeiten“, bittet Bürgermeister Florian Mayer um Verständnis. Man sei bemüht, dass stets alle Geschäfte im Zentrum wenigstens fußläufig oder mit dem Fahrrad erreichbar sind. Bis Ende des Jahres wird die Baustelle rund um den Marktplatz wohl andauern.

