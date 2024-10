Vater und Sohn stehen gemeinsam auf der Mini-Bühne

Der neu gegründete Club 20 in Friedberg versteht sich als ein Kontrapunkt zu den musikalischen Megatrends dieser Zeit. Hier wird Nähe zwischen Publikum und Künstlern geboten. Kultur mit Niveau auf kleinem Raum ist die Zielsetzung in Wohnzimmeratmosphäre. Und das Publikum scheint dies auch nachzusuchen. Dieses Konzept gefiel schon der Schauspielerin Marie Theres Relin dem früheren Biermösl-Blosn-Texter Hans Well und seinen Wellbappn. Nun begeisterte der 20-jährige Friedberger Kris Karg. Gemeinsam mit seinem Vater Josef (61) „rockte“ er das Publikum aller Altersklassen mit dem Programm „Father & Son“.

Die beiden sind das krasse Gegenteil zu all den aktuellen gigantischen Konzertevents von Taylor Swift bis Coldplay mit großer Technik. In minimalistischer Besetzung, pur, nur von Stimme und Gitarre getragen, präsentieren Kris Karg und sein Vater Josef in der intimen Atmosphäre des Club 20 erstmals ein gemeinsames Konzert mit eigenen oder neu interpretierten Stücken. Bisweilen setzen sie als Stilmittel E-Piano oder die Kostentrommel Cajon ein.

Kris Karg gewann als Kind den Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“

Vor allem sind es auch die eigenen und neuen Lieder des Vater-Sohn-Duos, welche das Publikum begeisterten, beispielsweise die Neuinterpretation des Stückes „Ein paar Tage Sommer“ von Josef Karg mit seinem Sohn. Es ist ein bayerischer Gute-Laune- Ohrwurm, bei dem mitgetanzt, geklatscht und mitgesungen wurde. Dazwischen aber bietet das Duo auch viele gefühlvolle Balladen und nachdenkliche Stücke.

Dabei erwies sich Kris Karg als Stimmvirtuose: Der Student gewann schon als Kind den Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“. Später sang der junge Künstler, der klassischen Gesang ebenso beherrscht wie R & B oder Hip-Hop, für das Lech-Wertach-Orchester und andere Formationen. Für seinen Vater sang er dessen neue Lieder für das Album „So schee“ ein. Aktuell arbeitet er mit seinem Freund Benni Peters an einem eigenen Album, das in Kürze erscheinen soll.

Josef Karg begleitet Kris Karg in Friedberg an der Gitarre

An diesem Abend wurde Kris Karg von seinem Vater auf der Gitarre begleitet, der in den 1980er und 1990er Jahren selbst als Singer-Songwriter unterwegs war. Sie spielen, wie sie sagen: „coole Mucke“ durch alle Musikgenres. Kris führte professionell und gewitzt durch das Konzert mit hübschen Anekdoten und auch nachdenklichen Momenten. Das Publikum sprach auf diese ausbalancierte Mischung gut an und forderte lautstark Zugaben Viele Besucher meldeten sich bereits für die nächsten Veranstaltungen an.

Der „Club 20“ ist ein Kellergewölbe unter der Stadtmauer Friedbergs, in dem regelmäßig Kunstausstellungen, Lesungen, Konzerte oder Talkveranstaltungen stattfinden. Für die Kunstschauen ist Monika Mendat verantwortlich. Die Räume können auch für Ausstellungen angemietet werden. Zweck ist es, in Friedberg auf einer kleinen künstlerischen Plattform dem Publikum in einem außergewöhnlichen Altstadt-Ambiente exklusive Kultur-Momente zu bescheren.

Das sind die nächsten Veranstaltungen im Club 20 in Friedberg

In diesem Jahr werden noch zwei weitere Veranstaltungen stattfinden: Die Autorin und Regisseurin Steffi Kammermeier liest am 15. November aus ihrem Buch „ Was hamma gessn“ und erzählt über die frühere Ernährung am Land in Bayern. Und Augsburgs bekannteste Musiklehrerin Rita Marx wird mit ihren jungen Talenten am 13. Dezember auftreten.

Karten können über den Kooperationspartner „Patchwork – Haus für Handarbeit“ in Friedberg bestellt werden. Weitere Informationen sind auf der neuen Webseite club20-friedberg.de erhältlich. (AZ)