Wellbappn im neuen Trio um Hans Well heizen Publikum im Club 20 ein

Am Sonntagabend hieß es im Club 20 in Friedberg „Vorhang auf“ für die Wellbappn. Das Trio um Kabarett-Altmeister Hans Well, seine Tochter Sarah und den Hackbrett-Virtuosen Komalé Akakpo präsentierte dort ihr brandneues Programm und brachte den voll besetzten Saal knapp zwei Stunden zum Lachen, Schmunzeln und Nachdenken. Mit scharfsinnigem Humor, musikalischem Können und treffsicherer Satire schufen die Wellbappn eine unvergessliche Atmosphäre. Bereits bei der Einführung durch Monika Mandat war die Stimmung gespannt, denn die Wellbappn sind für ihre kritischen und unterhaltsamen Beiträge bekannt.

