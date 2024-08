Verlosung: Karten für Kinderkonzert zu gewinnen

Kindern klassische Musik live, spielerisch und spannend nahebringen: Das ist der Ansatz beim beliebten Kinderkonzert im Rahmen des Friedberger Musiksommers. Wir verlosen fünf Familienkarten für die Veranstaltung am Samstag, 24. August, um 15 Uhr in der Friedberger Rothenberghalle.

Unter dem Titel „Spielplatz – Musik“ laden die Solistinnen und Solisten das junge Publikum zu einer zauberhaften Stunde voller Musik und Spaß ein. Der Eintritt für Kinder ist frei, Erwachsene zahlen zehn Euro.

Wir verlosen fünf Familienkarten, bei denen auch Eltern oder Großeltern mit beliebig vielen Kids freien Eintritt haben. Wenn Sie ein Familienticket gewinnen möchten, schicken Sie bitte ein Mail mit dem Betreff „Kinderkonzert“ an redaktion@friedberger-allgemeine.de. Einsendeschluss ist am Donnerstag, 22. August, um 12 Uhr. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt. Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz. (AZ)

Tickets: Der Kartenvorverkauf läuft über Telefon 0821/60 92 99 oder E-Mail info@friedberger-musiksommer.de