Volles Haus für Gisela Schneeberger im Club 20

Wenn schon mal die Schauspielerlegende Gisela Schneeberger zu einer Lesung nach Friedberg in den Club 20 kommt, lassen sich das viele nicht entgehen. Entsprechend blieb in dem kleinen Veranstaltungskeller in der Schmiedgasse auch keiner der rund 80 Plätze am Sonntagabend frei. Organisator Josef Karg freute sich ebenso über seinen prominenten Gast: „Gisela Schneeberger einmal so nah zu erleben, das kommt nicht alle Tage vor.“ Die Schauspielerin hatte sich für ihre Lesung das Werk „36 Stunden – Die Geschichte vom Fräulein Pollinger“ ausgesucht. Der sozialkritische Roman des Autors Ödön von Horváths stammt aus dem Jahr 1928 und ist aktueller denn je.

