Glasfaser in der Innenstadt in Sicht, ansonsten sieht es düster aus

Wie geht es weiter mit der Glasfaserversorgung in Friedberg? Diese Frage treibt die Bürgerinnen und Bürger, die Stadtverwaltung und die Stadträte schon seit Jahren um, doch an Aktualität hat sie so lange nicht verloren, bis jeder Haushalt mit einem Glasfaseranschluss versorgt wurde. Das wird sich noch viele Jahre hinziehen, wie im Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss deutlich wurde. Nur in der Kernstadt könnte es durch den geplanten Ausbau der Deutschen Glasfaser schneller gehen.

Nachfragebündelung in Friedberg Kernstadt war erfolgreich: Deutsche Glasfaser plant weiter

Die gute Nachricht vorneweg: Die Nachfragebündelung durch das Telekommunikationsunternehmen hat die erforderliche Zahl an Vertragsabschlüssen erreicht. Wie hoch die genaue Abschlussquote ist, verrät die Deutsche Glasfaser aus Wettbewerbsgründen nicht. Dadurch ist der eigenwirtschaftliche Ausbau – die Stadt selbst ist hier nicht mit im Boot – weiterhin geplant.

Eine hundertprozentige Sicherheit haben die Kundinnen und Kunden, die einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser abgeschlossen haben, aber nicht. Denn das hängt davon, ob das Telekommunikationsunternehmen passende Baupartner findet und das auch noch zu einem Preis, bei dem sich der eigenwirtschaftliche Ausbau rechnet. Beispiel Illertissen: Hier hatte die Deutsche Glasfaser in einigen Stadtteilen das benötigte Quorum bei der Nachfragebündelung zwar erreicht, eine erneute Wirtschaftlichkeitsprüfung machte dem Ausbau aber einen Strich durch die Rechnung.

Auch in Friedberg wurden die ursprünglichen Pläne geändert. Noch während der Nachfragebündelung entschied man sich dazu, sich auf die Kernstadt zu fokussieren. Stätzling und Wulfertshausen fielen weg. Auch jetzt hält sich das Unternehmen mit Versprechungen zurück: „Für die Ortsteile Stätzling und Wulfertshausen wird Deutsche Glasfaser die Optionen für einen möglichen Ausbau mit vorgeschalteter Nachfragebündelung zu einem späteren Zeitpunkt erneut prüfen.“

Schätzungen zufolge kostet der Glasfaserausbau in Friedberg knapp 30 Millionen Euro

Frei übersetzt: Es ist dort alles offen. Andere Stadtteile waren ohnehin nie vorgesehen. Deshalb hatte die Stadtverwaltung bereits weitere Schritte unternommen, um den Glasfaserausbau flächendeckend voranzutreiben. Dabei ging es insbesondere darum, die Voraussetzungen für eine Förderung zu schaffen. Das beauftragte Fachbüro Corwese führte deshalb ein sogenanntes Markterkundungsverfahren durch. Das Ergebnis: Keines der angefragten Unternehmen plant in den nächsten Jahren in Friedberg den eigenwirtschaftlichen Ausbau – das ist eine der Voraussetzungen, um Fördermittel zu erhalten. Die zweite Voraussetzung ist, dass es nicht bereits einen gigabitfähigen Anschluss gibt. Den haben laut Jürgen Schuster von Corwese knapp 52 Prozent der Haushalte, hauptsächlich in der Kernstadt, Friedberg West und einige Gebiete in den nördlichen Stadtteilen.

Insbesondere in den südlichen Stadtteilen Rederzhausen, Ottmaring, Hügelshart, Rinnenthal und Bachern sieht es da ganz anders aus: Eine Bandbreite im Download-Bereich von 50 Mbit pro Sekunde und weniger sind hier Standard. Insgesamt sind rund 4800 Adressen unterversorgt. „Viele sind aus wirtschaftlichen Gründen auf einen Breitbandanschluss angewiesen“, sagte Bürgermeister Roland Eichmann. „Da müssen wir liefern.“

Die Kostenschätzungen für den Ausbau belaufen sich auf insgesamt knapp 29 Millionen Euro. Durch eine hohe Förderung durch Bund und Land wird der Eigenanteil der Stadt Friedberg vermutlich bei 5,74 Millionen Euro liegen. Trotzdem bleibt die finanzielle Last groß. Finanzreferent Reinhold Dendorfer war dementsprechend zurückhaltend: „Ich möchte nicht als Spielverderber erscheinen – ich weiß, dass Glasfaser als Standortfaktor sehr wichtig ist, aber das wird uns finanziell an die Grenzen bringen.“

Stadt Friedberg soll Fördervorhaben weiter vorantreiben

Ähnlich argumentierten auch die Ausschussmitglieder. „Das ist schon ein brutales infrastrukturelles Projekt, aber es ist entscheidend, dass wir es verfolgen“, sagte Egon Stamp (Grüne). Johannes Hatzold (FW) befand: „Wir können es uns eigentlich nicht leisten und sollten keine Wolkenkuckucksheime bauen.“ Ulrike Sasse-Feile (SPD) betonte: „Wir sind uns einig, dass es bei der Beschlussvorlage darum geht, den Standort zu sichern.“ Wolfgang Rockelmann (Parteifreie Bürger) träumte davon, den Ausbau und den Betrieb selbst in die Hand zu nehmen: „Da ist viel Geld verbuddelt, aber auch viel Geld zu verdienen.“

Paul Trinkl (CSU) hatte vor allem Detailfragen, unter anderem wie lange sich das Verfahren hinziehen werde. Auch diese Antwort war eher ernüchternd: Wenn alles gut läuft, so die Erfahrungen des Fachbüros, könnte ab 2027 der Ausbau starten, der sich wahrscheinlich über circa vier Jahre hinziehen wird. Trotz der Bedenken im Gremium entschied es sich einstimmig dafür, das Förderverfahren weiterzuführen. Denn auch im weiteren Verlauf gibt es noch Ausstiegsmöglichkeiten.