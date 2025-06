Neuer Anlauf beim Glasfaserausbau in Friedberg

Das Glasfasernetz in und um Friedberg soll wachsen. Dafür lädt Deutsche Glasfaser im Juli zu mehreren Infoabenden ein, um die Nachfrage zu ermitteln. Zudem werden Hausbesuche und ein Servicepunkt im Bürgerbüro angekündigt. Denn für einen Glasfaserausbau durch das Unternehmen müssen mindestens 33 Prozent der Bürgerinnen und Bürger im Ausbaugebiet bis zum 27. September einen Vertrag abschließen. Das Verfahren nennt sich Nachfragebündelung.

Glasfaser in Friedberg: Vertriebsmitarbeiter informieren auch an den Haustüren

Wie das Unternehmen mitteilt, werden in den kommenden Wochen Vertriebsmitarbeiter von Deutsche Glasfaser von Tür zu Tür gehen und über den geplanten Ausbau informieren. „Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich ausweisen und kommen der Aufforderung dazu selbstverständlich nach“, heißt es weiter. Die neue Infrastruktur berücksichtige alle Haushalte im Ausbaugebiet und schaffe die Voraussetzung, dass auch Nachzügler noch angeschlossen werden können. Dann allerdings müssten diese Haushalte die Anschlusskosten von derzeit 1500 Euro selbst tragen.

Zusätzlich zu den Hausbesuchen ist außerdem ein Servicepunkt im Bürgerbüro der Stadt Friedberg eingerichtet, der Dienstag von 10 bis 12 und Donnerstag von 15 bis 18 Uhr geöffnet ist. Am 1., 2. und 3. Juli jeweils um 19 Uhr lädt die Deutsche Glasfaser zudem zu drei Infoveranstaltungen ein: beim SV Wulfertshausen (am 1. Juli), in der Zachäuskirche in Stätzling (2. Juli) und in der Max-Kreitmayer-Halle in Friedberg (3. Juli). Im Rahmen einer Präsentation werden die Besucher nicht nur über Deutsche Glasfaser und das Projekt in Friedberg informiert – auch haben sie die Möglichkeit, den Experten ihre Fragen zu stellen.

Informationsveranstaltungen zum Glasfaserausbau in Wulfertshausen, Stätzling und Friedberg

Deutsche Glasfaser ist einer der führenden Glasfaserversorger für den ländlichen und suburbanen Raum in Deutschland. Wer im Rahmen der Nachfragebündelung einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser abschließt, erhält einen kostenfreien Glasfaseranschluss bis ins Haus oder in die Wohnung. Ursprünglich war die Telekom mit dem Ausbau von der Stadt beauftragt worden. Der ursprünglich geplante Baustart verzögerte sich mehrfach aufgrund von Problemen der Telekom bei der Auftragsvergabe – zum Ärger der Stadtverwaltung. Nun gibt es einen weiteren Anlauf unter neuer Flagge. (AZ)