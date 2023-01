Illertissen

vor 47 Min.

Für den Glasfaser-Ausbau muss es bei 33 Prozent der Haushalte funken

Das Unternehmen Deutsche Glasfaser hat in Illertissen einen Servicepunkt am Oberen Graben eingerichtet.

Plus In Illertissen startet die Deutsche Glasfaser in die Vermarktung. In Bellenberg und Vöhringen muss das Unternehmen noch kämpfen. Wird die Quote erreicht?

Von Rebekka Jakob

In den Neubaugebieten in Illertissen liegen die bunten Leerrohre schon in den Straßen. Doch die schnelle Internetverbindung per Glasfaserkabel, die dadurch laufen soll, gibt es noch lange nicht überall. Das soll sich hier wie in anderen Kommunen im Landkreis Neu-Ulm jetzt ändern. Doch damit das klappt, müssen erst einmal genügend Haushalte den Anschluss haben wollen. Das Unternehmen Deutsche Glasfaser zieht dafür alle Register.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

