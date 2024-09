Grundwasserpegel in Aichach-Friedberg ist weiter hoch – was passiert nun in der nassen Jahreszeit?

Das Juni-Hochwasser kam in zwei Wellen – erst von oben, dann von unten. Während zunächst heftige Regenfälle für Überschwemmungen sorgten, bereitete kurz darauf das Grundwasser Probleme. Zahlreiche Keller sind im Landkreis Aichach-Friedberg vollgelaufen, viele Gebäude wurden beschädigt, darunter etwa das Kinderhaus in Rinnenthal. Das Grundwasser kann unbestreitbar massive Schäden anrichten. Ein Blick auf die Pegel zeigt, dass der Höchststand von Juni längst überwunden ist. Dennoch liegt der Pegel deutlich über dem Vorjahreswert. Und nun stehen niederschlagsreiche Monate an. Was bedeutet das für die Menschen im Landkreis?

