Professionelle Führung statt Ehrenamt ist auch für kleine Kommunen wichtig

Wer eine Gemeinde führt, trägt Verantwortung – nicht nur für Straßen, Kindergärten und Baugebiete, sondern für die Zukunft der gesamten Kommune. Diese Verantwortung wird immer komplexer: Förderprogramme wollen beantragt, Klimaschutzkonzepte umgesetzt und gesetzliche Vorgaben beachtet werden. Hinzu kommt der Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Das alles trägt ein Bürgermeister. Diese Aufgaben sind im Ehrenamt nicht mehr zu stemmen. Auch nicht in einer kleinen Gemeinde wie Steindorf oder Schmiechen. Deshalb ist es ein richtiger Schritt, wenn beide Kommunen künftig einen hauptamtlichen Bürgermeister oder Bürgermeisterin haben.

Anfeindungen für Kommunalpolitiker

Denn das Amt des Bürgermeisters erfordert einen hohen persönlichen Einsatz, der oft über die Bürozeiten hinausgeht. Diese Aufgaben sind nicht neben einem Hauptberuf zu stemmen. Die Anforderungen an Verwaltung, Digitalisierung, Finanzen und Bürgerbeteiligung sind so gestiegen, dass kommunale Führung professionelle Strukturen benötigt. Ein hauptamtlicher Bürgermeister bedeutet nicht automatisch mehr Bürokratie oder Kosten. Im Gegenteil: Mit voller Arbeitskraft und fachlicher Unterstützung lassen sich Projekte effizient umsetzen und langfristige Strategien entwickeln, die den Ort zukunftsfähig machen. Zudem ist das Bürgermeisteramt ein nicht mehr so gefragter Beruf wie noch vor zehn Jahren. Die Anfeindungen gegenüber Politikerinnen und Politikern werden mehr. In den sozialen Netzwerken herrscht häufig ein rüder Umgangston. Das muss ein Mandatsträger auch persönlich aushalten. All diese Anforderungen sind deshalb nicht mehr im Ehrenamt zu leisten.

Wenn kleine Kommunen attraktiv, handlungsfähig und selbstbewusst bleiben wollen, brauchen sie eine professionelle Führung. Ein hauptamtlicher Bürgermeister ist keine Frage der Größe, sondern der Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern.