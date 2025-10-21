In Steindorf gibt es künftig einen hauptamtlichen Bürgermeister

Die Gemeinde ist mit knapp 1000 Einwohnern recht klein, aber die Arbeit, die der Bürgermeister tun muss, ist trotzdem ehrenamtlich nicht mehr zu schaffen. So sehen das die Gemeinderäte, die in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen haben, dass der nächste Bürgermeister, der am 1. Mai des kommenden Jahres sein Amt antreten wird, hauptamtlich und damit Beamter auf Zeit sein wird. Paul Wecker hatte schon angekündigt, nicht mehr zur Wahl anzutreten.

Auf den Bürgermeister kommt in Steindorf künftig viel Arbeit zu

Rein rechtlich ist es so, dass der erste Bürgermeister einer Gemeinde mit bis zu 2500 Einwohnern ein ehrenamtlicher ist. Aber der Gemeinderat von kleineren Gemeinden kann jedoch bis spätestens am 90. Tag vor einer Bürgermeisterwahl durch Satzung bestimmen, dass der erste Bürgermeister Beamter auf Zeit sein soll.

Aufgrund der Größe der Gemeinde Steindorf mit derzeit 986 Einwohnern und zu erwartender Einwohnerzunahme werde vom ersten Bürgermeister ein derart umfassendes und zeitaufwendiges Engagement verlangt, das nur von einem berufsmäßigen Bürgermeister aufgebracht werden könne, so die einhellige Meinung.

Das sind die Aufgaben des Steindorfer Bürgermeisters

Die Gemeinde ist Träger des Kindergartens und ist somit für das Personal, Gebäude und die Außenanlagen zuständig. Allerdings hat die Gemeinde kein technisches Bauamt, was bedeutet, dass alle anfallenden technischen Aufgaben vom Bürgermeister bewältigt werden müssen. Dazu gehören zum Pflichtprogramm des Bürgermeisters die Teilnahme an Schulungen, Informationen zu Zuschussprogrammen und auch der Kontakt zu Bürgermeisterkollegen und der Verwaltung. Welche Mehrkosten durch einen hauptamtlichen Bürgermeister auf die Gemeinde zukommen, ist nicht genau bekannt, die Verwaltung geht von 30.000 Euro im Jahr aus. Wie der Bürgermeister bezahlt wird, bestimmt der Gemeinderat durch entsprechende Beschlüsse. Zunächst wird die Verwaltung beauftragt, die Satzung zu ändern und diese dem Gemeinderat vorzulegen