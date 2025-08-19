Endloser Streit über Hotelprojekt: Drohen jetzt Strafzahlungen?

Ein schickes Hotelgebäude mit viel Grün drumherum soll beim Kreisverkehr am Rand von Kissing entstehen und einen attraktiven Ortseingang bilden. Dieses Vorhaben ist noch ein Wunschprojekt von Altbürgermeister Manfred Wolf. Eigentlich sollte das Gebäude längst stehen, doch die Investoren Oleg Drewitz und Alexander Jeckel konnten sich mit Gemeinderat und Bauausschuss lange nicht einigen, mehrere Umplanungen waren nötig. Jetzt liegt zwar endlich die Baugenehmigung vor – doch weitere Schwierigkeiten drohen.
Kissing
