Hotel Kissing: Neue Hürden trotz Baugenehmigung

Kissing

Endloser Streit über Hotelprojekt: Drohen jetzt Strafzahlungen?

Die Investoren müssen immer wieder umplanen. Jetzt ist die Baugenehmigung für das Hotel an der B2 endlich da. Doch laut Vertrag müsste das Gebäude längst fertig sein.
Von Gönül Frey
    Wo seit Jahren schon die großen Erdhaufen lagern, sollte eigentlich ein Hotel stehen. Doch es kommt immer wieder zu Schwierigkeiten und Verzögerungen. Foto: Gönül Frey

    Ein schickes Hotelgebäude mit viel Grün drumherum soll beim Kreisverkehr am Rand von Kissing entstehen und einen attraktiven Ortseingang bilden. Dieses Vorhaben ist noch ein Wunschprojekt von Altbürgermeister Manfred Wolf. Eigentlich sollte das Gebäude längst stehen, doch die Investoren Oleg Drewitz und Alexander Jeckel konnten sich mit Gemeinderat und Bauausschuss lange nicht einigen, mehrere Umplanungen waren nötig. Jetzt liegt zwar endlich die Baugenehmigung vor – doch weitere Schwierigkeiten drohen.

