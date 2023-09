Kissing

06:00 Uhr

Nach viel Gegenwind kann das Hotel am Kissinger Ortseingang kommen

Der Kissinger Gemeinderat bewilligte den Antrag zweier Bauherren für das Hotel am Ortseingang.

Plus Ein langes Prozedere, Kritik und viel Frust – seit Jahren wollen zwei Unternehmer ein großes Hotel an der B2 in Kissing bauen. Jetzt hat der Gemeinderat die Pläne bewilligt.

Von Edigna Menhard

Seit Jahren geht es zwischen Oleg Drewitz und Alexander Jeckel, den beiden Bauherren des neu geplanten Kissinger Hotels, und dem Bau- und Werkausschuss der Gemeinde hin und her. Etliche Anträge wurden eingereicht – und immer wieder abgeschmettert. Nun scheint die Diskussion um den hohen Bau am Ortseingang der Gemeinde ein Ende gefunden zu haben. Ein neuer Antrag der beiden Unternehmer wurde vom Gremium mehrheitlich bewilligt.

Kritik am geplanten Hotel an der B2 in Kissing

Damit können die Bauarbeiten auf dem Areal am Robinenweg bald weitergehen. Das Geschäftsgebäude im ersten Bauabschnitt ist fast schon fertiggestellt. Das Hotel wird eine Wand- und Gebäudehöhe von 16,50 m haben. Diskutiert wurde im Gemeinderat jedoch, dass die im Bebauungsplan maximal zulässige überbaubare Grundfläche von 650 Quadratmetern überschritten wird. Vom ersten bis zum vierten Obergeschoss wird diese um 73,7 bis zu einer überbauten Fläche von 723,7 Quadratmetern übertreten.

