Sex-Beichte und erstes Einzel-Date für Meringer bei der Bachelorette

Jeden Montag präsentiert der kostenpflichtige Streamingdienst RTL+ eine neue Folge der „Bachelorette“. Auch der Meringer Martin Michelius mischt sich unter die Kandidaten des Dating-Formats und hofft auf die letzte Rose der bisexuellen Bachelorette Stella Stegmann. Beim ersten Einzeldate der Staffel kann der 35-Jährige ordentlich Pluspunkte sammeln.

Bachelorette 2024 Stella Stegmann lädt Martin Michelius auf ein Einzel-Date ein

In Folge fünf geht es endlich auch für Martin auf ein Date mit der Bachelorette Stella Stegmann. Bei einem Gruppen-Date auf einem schwimmenden Luxus-Beachclub muss sich Martin gegen seine Konkurrenz behaupten. Doch statt tiefer Gespräche fragt Stella die Männer und Frauen zunächst einmal über deren sexuelle Gewohnheiten aus. „Ein Gentleman schweigt und genießt“, meint Martin, dem das Gespräch sichtlich unangenehm ist. Letztlich rückt der Meringer aber doch mit der Sprache heraus und berichtet von feuchtfröhlichem Spaß in der Umkleidekabine eines Geschäfts. Die Bachelorette wirkt überzeugt und lädt Martin prompt auf ein Einzel-Date ein.

Icon Vergrößern Kandidatinnen und Kandidaten der „Bachelorette“: Ferry, Leila, Erik, Luna, Stella, Martin und Musty (von links) bei der Party im Beachclub. Foto: RTL+ Icon Schließen Schließen Kandidatinnen und Kandidaten der „Bachelorette“: Ferry, Leila, Erik, Luna, Stella, Martin und Musty (von links) bei der Party im Beachclub. Foto: RTL+

„Martin hatte ich tatsächlich schon davor ein bisschen im Kopf, auch weil ich gemerkt hab, dass er sich in der Gruppe zurücknimmt“, erklärt Stella im Interview. Somit sichert sich Martin die erste Verabredung der Staffel. Für die beiden geht es auf dem Jetski an einen malerischen Strand, wo Martin die Bachelorette von sich überzeugen kann. „Als Sportler wird man oft auf seinen Körper reduziert, dabei vergessen viele, dass da auch ein lieber und sensibler Kerl dahinter stecken kann“, sagt Martin und punktet damit bei Stella. Auch sein Wunsch, einmal Papa zu werden, überzeugt die 27-Jährige: „Ich fühl’ mich sehr wohl bei ihm.“

Icon Vergrößern Martin und RTL+- „Bachelorette“ Stella auf dem Jetski auf dem Weg zu ihrem romantischen Einzeldate. Foto: RTL+ Icon Schließen Schließen Martin und RTL+- „Bachelorette“ Stella auf dem Jetski auf dem Weg zu ihrem romantischen Einzeldate. Foto: RTL+

Bei einem Gespräch im Wasser erzählt der Meringer von seinen Beziehungsvorstellungen: „Ich suche schon definitiv den einen Partner fürs Leben. Wenn das Vertrauen irgendwann mal groß genug ist, kann man natürlich auch darüber nachdenken, die Beziehung zu öffnen.“ Während sich Stella schon vorstellt, wie eine Beziehung mit Martin aussehen könnte, beichtet Martin, dass er anfangs starke Zweifel hatte, ob die Teilnahme für ihn das richtige ist. Die sehr offene Bachelorette und weibliche Konkurrenz hatten den 35-Jährigen zunächst etwas eingeschüchtert.

Bachelorette 2024 auf RTL+: Meringer Kandidat kommt bei Stella gut an

Stella zeigt sich erleichtert, dass Martin dageblieben ist und erzählt im Interview, dass sie darüber nachgedacht hat, den Meringer zu küssen, doch der richtige Moment bleibt aus und das Date endet ohne Kuss. „Ich fand Martin ja vorher schon gut und jetzt find’ ich ihn noch besser“, verrät Stella. Zurück in der Villa, berichtet Martin seinen neugierigen Konkurrentinnen und Konkurrenten vom Date. „Wir hatten lange Gespräche, konnten viel übereinander herausfinden und auch viele Gemeinsamkeiten feststellen“, erzählt der Meringer Profisportler in der Runde. Das alarmiert die Konkurrenz und dürfte in der kommenden Folge noch zu hitzigen Gemütern führen.

Sendetermine der Bachelorette auf RTL+ im Überblick: Folge 6: Montag, 23.09.2024 Folge 7: Montag, 30.09.2024 Folge 8: Montag, 07.10.2024 Folge 9: Montag, 14.10.2024 Folge 10: Montag, 21.10.2024 Folge 11: Montag, 28.10.2024 Folge 12: Montag, 04.11.2024