Malen, Tanzen, Theater: Kinderkulturtag zeigt Vielfalt der Friedberger Kunstschule

Egal ob Stoffbeutel bemalen, traditionell chinesisch Zeichnen auf Reispapier, Gipsen, Tonen oder Tanzen, am Kinderkulturtag der Rose Maier Haid Kunstschule in Friedberg am vergangenen Sonntag war für kleine Künstlerinnen und Künstler einiges geboten. Mit dem Kinderkulturtag stellte die Schule unter anderem ihre neuen Kursangebote für den kommenden Herbst und Winter vor.

Friedberger Kunstschule: Auch Tanz- und Theaterkurse werden angeboten

In jeder Ecke der Friedberger Kunstschule konnte man am vergangenen Sonntag eine kreative Werkstatt entdecken. Bereits im Hof konnten die Kinder mit dem Malen und Basteln starten. An Staffeleien malten die Kinder fantastische Motive ab oder wurden selbst kreativ. Einige versuchten sich am Malen eines Elefanten auf einem Boot mitten im Meer. Sophia Sandler begleitete die Kinder dabei. „Sich künstlerisch auszudrücken steckt im Kind drin, wir schaffen hier nur einen Raum, um dieses Potenzial auch zu verwirklichen“, erklärte sie. Sandler leitet die Donnerstagskurse. Die Arbeit mit Kindern ist für sie etwas ganz Besonderes: „In der Schule geht vieles verloren, besonders am Kunstunterricht wird viel gespart, dabei ist es so schön zu sehen, wie Kinder sich mithilfe von Kunst ausdrücken. Jugendliche und Erwachsene gehen oft mit viel Scham und Angst an neue Aufgaben heran, Kinder hingegen haben keine Angst davor, etwas falsch zu machen, sondern haben in erster Linie Spaß.“

Beim 35. Kinderkulturtag der Friedberger Kunstschule konnten sich die kleinen Künstler an verschiedenen kreativen Stationen ausprobieren. Foto: Emilya Icer

Viele Kinder waren zum ersten Mal vor Ort. Die Friedberger Kunstschule nutzt den Kinderkulturtag auch, um auf ihr neues Herbst- und Winterprogramm aufmerksam zu machen. Dabei werden nicht nur Kunstworkshops angeboten, sondern auch Tanz- und Theaterkurse. Sulamith Maier leitet die Theaterkurse. Ihr geht es vor allem darum, die eigene Kreativität und Kommunikationsfähigkeit zu fördern.

Am vergangenen Sonntag konnten Kinder und Erwachsene sich beim Improvisationstheater ausprobieren. Dabei wurden zunächst einige Spiele gespielt, um den Kindern die Angst vor der Bühne zu nehmen und sich am spontanen Reagieren auszuprobieren. „In Zweierteams zieht ihr jetzt jeweils zwei Zettel mit einem Satz darauf. Dann einigt ihr euch, was der letzte Satz und was der erste Satz sein soll. Alles, was dazwischen passiert, erzählt ihr dann frei erfunden auf der Bühne“, erklärt Sulamith Maier. Die anfängliche Scheu verschwand bei den meisten Kindern sofort und die improvisierten Dialoge sorgten für viele Lacher.

Sogar traditionelle chinesische Zeichnungen können die Kinder ausprobieren

Sulamith Maiers Tochter Anouk Maier zeigte, wie leicht man sich mit einer Choreografie zur Musik bewegen kann. Ihre Tanzworkshops finden jeden Freitag statt, Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren sind dort herzlich willkommen. Während in einem Raum wild getanzt wurde, ging es einen Raum weiter etwas ruhiger zu. Beim Tonen und Gipsen konnten die Kinder nach einer kurzen Anleitung eigene Gegenstände basteln und verzieren. Die achtjährige Pia war bereits Profi im Tonen: „Wir haben das schon in der Schule gemacht. Heute mache ich eine Schüssel, das macht viel Spaß“, erzählte sie. Wer lieber malen wollte, konnte sich am Platz von Hui Song an traditionellen chinesischen Zeichnungen ausprobieren, dabei wurde mit Tusche auf Reispapier gezeichnet. Hui Song, der gebürtig aus China kommt, schätzt an seiner Arbeit auch den kulturellen Austausch, den Kinder miterleben können. „Es ist beeindruckend zu sehen, wie Kinder ihre Emotionen und Talente mithilfe von Pinsel und Papier ausdrücken“, erklärt er.

Herbst- und Winterprogramm Wer sich selbst künstlerisch ausprobieren möchte, kann einen Blick auf das neue Herbst- und Winterprogramm auf der Homepage der Rose Maier Haid Kunstschule in Friedberg werfen. Neben zahlreichen Angeboten für Kinder gibt es auch Kurse für Jugendliche und Erwachsene.