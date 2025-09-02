Schöpferischer Freiraum zum Weltkindertag an der Kunstschule Rose Maier Haid

„Den besonderen Gedanken als Werkzeug nutzen“, das ist die Vision der Gründerin der Kunstschule Rose Maier Haid. Einen Tag nach dem Weltkindertag öffnet die Kunstschule in Friedberg ihre Türen. Ob jung oder alt, am 21. September sind alle willkommen. Von Theaterspielen, Singen und Tanzen bis hin zu Malen, Tonen und Gipsen – Möglichkeiten sich künstlerisch auszuleben gibt es genug.

Beim Weltkindertag geht es um die Förderung von Kinderrechten und den hohen Stellenwert von Kindern für die Zukunft der Demokratie. Die Kunstschule leistet dazu ihren Teil. Am Sonntagnachmittag ist die Devise: „Jedem Menschen seinen Kunstarbeitsplatz“. Von 14 bis 18 Uhr ist Zeit zum Schöpfen, Träumen, Staunen und Lachen. Begleitet werden die großen und kleinen Gäste von dem in der Friedenskunstschule lehrenden Team aus den Bereichen Kunst, Theater und Tanz. Es ist keine Anmeldung nötig und der Eintritt ist frei.

Bald startet das Herbst-/Winterprogramm der Kunstschule Rose Maier Haid in Friedberg

Wer regelmäßig die Kunstschule besuchen möchte, hat dazu im Herbst und Winter mehrere Gelegenheiten im neuen Programm. Die Jugendlichen ab 16 Jahren machen am Mittwoch, 17. September, den Auftakt, denn sie haben die Möglichkeit ein offenes Atelier zu besuchen, dabei müssen sie sich für 100 Euro eine Zehnerkarte kaufen. Diese ist gültig bis Juli 2026. Die Materialien müssen im Gegensatz zu den folgenden Kursen selbst mitgebracht werden.

Bei allen anderen Kursen gibt es je nach Kurs zehn bis 16 Kurseinheiten, die sich jeweils über zwei Stunden erstrecken. Preislich liegen die Kurse zwischen 140 und 224 Euro; für Mitglieder gibt es eine Ermäßigung. Dienstags ab dem 23. September geht das Programm für Jugendliche ab 16 in der Kunstwerkstatt „HochDrei“ los. Paula Gutfleisch, Franziska Rösch und Hui Song erproben dabei sowohl traditionelle sowie experimentelle Mal-, Zeichen- und Drucktechniken mit den Jugendlichen und Erwachsenen. Wer sich für Aktzeichnen interessiert, ist ab dem 24. September gut bei Tobias Sandler aufgehoben (ab 16 Jahren).

Für Kinder ab sechs Jahren sind bei Claudia Eggert (Beginn am 24. September), bei Sophia Sandler (Beginn am 25. September) bzw. bei Paula Gutfleisch (Beginn am 29. September) von malen bis nähen und aquarellieren keine Grenzen gesetzt. Außerdem können die Kinder sich in Anouk Maiers Tanzkurs kreativ mit ihrem Körper auseinandersetzen (Beginn am 26. September). Kinder ab zwölf Jahren haben die Möglichkeit, die Kunstwerkstatt bei Franziska Rösch zu besuchen (Beginn am 30. September). Sulamith Maier bietet für Kinder ab sieben Jahren einen Theaterkurs an (Beginn am 26. September), der alle Kommunikationskanäle aktivieren und am Ende mit einer Aufführung abgeschlossen werden soll.

Wochenendworkshops zu Tanz, Malerei und Theater an der Kunstschule in Friedberg

Wer keine Zeit für einen wöchentlichen Kurs hat, kann auch bei einem Workshop teilnehmen. Es gibt vier unterschiedliche Workshops, die zwischen dem 11. Oktober und dem 16. November stattfinden. Zur Auswahl stehen Siebdruck, klangvolle Körperkunst, Tuschmalerei und Kalligrafie (ab 12 Jahren) sowie die Kunst der Improvisation. Die Workshops gehen ein bis zwei Tage, jeweils drei Stunden. Die Preisspanne erstreckt sich von 42 bis 62 Euro. Materialkosten sind bei den Workshops im Preis enthalten.

Anmeldungen sind sowohl über die Website der Kunstschule als auch via E-Mail an info@kunstschule-friedberg.de unter Angabe des Namens, der Adresse, des Geburtsdatums und der Telefonnummer möglich. (AZ)