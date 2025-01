Alte Rohre, Risse im Hochbehälter: So steht es um die Trinkwasserversorgung

Einige Kissingerinnen und Kissinger erinnern sich an Anfang März: In vielen Haushalten im Altort blieb über Stunden das Wasser weg. Eine Steuerung war ausgefallen, zeitgleich gab es einen Wasserrohrbruch auf Höhe des Marxenwirts. Die Stadtwerke Augsburg, die sich seit zwei Jahren um die Trinkwasserversorgung der Gemeinde kümmern, hatten 2024 viel zu tun – was in Zukunft auch so weitergeht. Denn vieles im System ist veraltet, es besteht enormer Handlungsbedarf. In der kürzlichen Bauausschusssitzung stellten zwei Spezialisten die drängendsten Maßnahmen vor.

