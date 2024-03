Kissing

Zwei Störungen gleichzeitig: Warum waren Kissinger Haushalte ohne Wasser?

Plus Am Samstag tropfte es bei einigen Kissinger Haushalten nur aus dem Wasserhahn. Die Stadtwerke hatten gleich zwei Störungen zu beheben. Das steckte hinter dem Ausfall.

Von Anna Katharina Schmid

Am Samstag herrschte Aufregung in Kissing. Viele Haushalte, der Großteil von Alt-Kissing sogar, hatten mehrere Stunden lang kein Wasser. Die Stadtwerke Augsburg (swa), die im November 2022 die Trinkwasserversorgung der Gemeinde übernahmen, mussten zeitgleich an zwei Störungen arbeiten. "Es waren alle ganz schön beschäftigt", sagt Bürgermeister Reinhard Gürtner über den Tag. Erst am späten Nachmittag war das Problem behoben. Was steckte hinter dem Ausfall?

In Kissing gab es am Samstag einen Wasserausfall

In der Vergangenheit hatte Kissing, Eigentümer des Wasserwerks, immer wieder mit Problemen zu kämpfen. Vor der Übernahme durch die Stadtwerke hatte eine Risikoanalyse damals ergeben, dass das Werk viel zu schlecht besetzt war. Zudem gab es weitere Mängel im Werk und dem gesamten Netz. Auf die Stadtwerke als neuen Betreiber kamen einige Herausforderungen zu. Denn zudem braucht die Gemeinde einen neuen Hochbehälter, das in die Jahre gekommene Trinkwassernetz muss Stück für Stück erneuert werden - ebenso wie die Steuerung im Wasserwerk. Die hat am Samstag nämlich den Ausfall verursacht, sagt Bürgermeister Reinhard Gürtner.

