Kissing

vor 47 Min.

An der Grundschule lernen Kinder mit innovativen Technologien

Plus I-Pads für Erstklässler, Roboter programmieren - die Grundschule in Kissing legt viel Wert auf mediale Bildung. Dafür hat sie nun eine Auszeichnung bekommen.

Kinder, die gebannt aufs I-Pad blicken, sind für einige erst einmal ein Grund zum Ärgern. So viel Zeit vor Bildschirmen in jungen Jahren, kann das gut sein? Im Fall der Kissinger Grundschule ja. Denn mit den handlichen Tablets bauen die Kleinen etwa Präsentationen, lernen mit Videos und programmieren sogar. Für ihre umfangreiche Bildung in Informatik hat die Schule nun eine Auszeichnung erhalten, als einzige Grundschule in ganz Schwaben.

Grundschule Kissing für mediale Bildung ausgezeichnet

Rektorin Annika Lauter und Konrektorin Angela Hundseder bewarben sich im März dieses Jahres auf die Ausschreibung des Kultusministeriums. Die Bedingungen stellten kein Hindernis dar, im Gegenteil. "Wir haben sie durchgelesen und uns gedacht, super, das erfüllen wir schon alles", sagt die Schulleiterin. Digitale Projekte, Zusammenarbeit mit externen Institutionen, Behandlung von Zukunftstechnologien - in Kissing gehört das zum Schulalltag. So ist es nicht überraschend, dass die Kissinger Grundschule erfolgreich war: Sie darf sich künftig "Profilschule für Informatik und Zukunftstechnologie" nennen.

