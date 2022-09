Kissing

06:00 Uhr

Neubau der Kissinger Grundschule: So könnte sie künftig aussehen

Plus Wie können Kinder am besten lernen? Kissing organisierte einen Architektenwettbewerb für den Neubau der Grundschule. Ein modernes Konzept setzte sich durch.

Von Anna Katharina Schmid

Kinder verbringen viel Zeit in der Schule - und potenziell immer mehr. Sie sitzen im Unterricht, spielen im Freien, malen, basteln, essen zu Mittag, machen Pause. Wie kann ein Gebäude all diesen Ansprüchen gerecht werden? Die Frage beschäftigte die 16 Büros, die am Architektenwettbewerb der Gemeinde teilnahmen. Jetzt wurde der Sieger gekürt: der Entwurf des Münchner Architektenbüros Hess, Talhof, Kusmierz erreichte den ersten Platz. Dem Plan liegt ein modernes Raumkonzept zugrunde.

