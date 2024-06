Kissing

Bauen im Überschwemmungsgebiet: Kissing sieht Vorhaben kritisch

Das Hochwasser hat in Kissing die Einstellung zu einem Bauprojekt geändert.

Plus In Kissing soll ein Mehrfamilienhaus in einem potenziellen Überschwemmungsgebiet entstehen. Das jüngste Hochwasser hat den Blick auf das Projekt verändert.

Von Edigna Menhard

Der Schock über die Hochwasserkatastrophe saß noch tief, als sich der Kissinger Bau- und Werkausschuss vor Kurzem zu einer Sitzung traf. Das war deutlich zu erkennen, als es um eine Bauvoranfrage für ein Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße 35 ging. Dem Bauvorhaben wurde schon im März das gemeindliche Einvernehmen erteilt, die bauaufsichtliche Genehmigung steht noch aus.

Die Bauherren hatten ihre Bauvoranfrage geringfügig geändert und zum Beispiel Elektroladestationen ergänzt, weil die Stellplatzsatzung der Gemeinde eine pro fünf Stellplätze vorschreibt. Außerdem wurden drei Fahrradabstellbereiche mit insgesamt 46 Plätzen für die Drahtesel der Bewohnerinnen und Bewohner eingeplant sowie die an die öffentliche Verkehrsfläche angrenzenden Stellplätze im Osten des Grundstücks von 5 auf 5,50 Meter verbreitert. Das Landratsamt Aichach-Friedberg bat die Gemeinde Kissing um Stellungnahme, da für diese Änderungen bzw. Ergänzungen eine gemeindliche Satzung über die Herstellung von Stellplätzen und Garagen für Kraftfahrzeuge und Fahrräder besteht.

