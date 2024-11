Blasorchester der Kolpingkapelle Mering begeistert beim Herbstkonzert

„Folklore im Konzertgewand“ war das Motto des Herbstkonzerts des großen Blasorchesters der Meringer Kolpingkapelle. Das Publikum erfuhr so, dass Folklore den Eingang in die klassische Musik gefunden hatte. An zwei Tagen spielte das Blasorchester das umfangreiche Programm im Erlebachsaal der Kissinger Paartalhalle. Es standen interessante Stücke aus dem Norden und dem Süden Europas auf dem Programm.

