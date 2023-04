Kissing

Der Kissinger Weitmannsee ist beliebt bei den Anglern aus der Region

Plus Die Fischergilde Kissing vergibt die Lizenzen für den Weitmannsee und den Auensee. Welchen Regeln gibt es für das Angeln, und wann ist es verboten?

Nico Mayer aus Augsburg und Julian Theile aus Mering kommen gerade mit dem Boot vom Weitmannsee ans Ufer zurück. Heute hatten sie kein Glück. Zuvor waren sie aber beim Lachner-Anfischen am Auensee und konnten vier Regenbogenforellen mit nach Hause nehmen. Da es gerade wieder stark zu regnen angefangen hat, wollen sie schnell alles im Auto verstauen und nach Hause fahren. Julian Theile muss das Boot noch zum Steg zurückbringen und dann vom Steg zum Parkplatz zurücklaufen.

Eine alte Infotafel am Weitmannsee zeigt: Im See gibt es neben Barsch, Zander, Hecht, Forellen, Bachforellen und Regenbogenforellen und Aal noch viele andere Fischarten. Foto: Heike Scherer

Schon seit seinem vierten Lebensjahr angelt Nico Mayer. Er ging anfangs mit einem Bekannten seiner Mutter mit und so sind es jetzt 19 Jahre, dass er dieses Hobby ausübt. In Kissing fischt er seit 13 Jahren. "Wenn ich Zeit habe, bin ich am See und angle. Heute war es schon das siebte Mal, seit der See am 1. März wieder freigegeben ist", verrät er. Julian Theile begann vor fünf Jahren im Alter von 13 Jahren mit dem Angeln in der Jugendabteilung der Kissinger Fischergilde. Aber was gibt es für Bedingungen, um am Weitmannsee angeln zu dürfen?

