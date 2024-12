Die Tribüne auf dem Kissinger Sportgelände wird rundum saniert

Die Probleme mit der Paartalhalle in Kissing reißen nicht ab. Erst kam der Sturm, dann dreimal das Wasser, nun heißt es, die marode Tribüne des Außengeländes mit ihren sanitären Anlagen herzurichten. Kein leichtes Unterfangen. Die Gemeinde Kissing hat das Architekturbüro Schöffel aus Graben und das Ingenieurbüro Wimmer aus Gersthofen beauftragt. Das Sanierungskonzept nimmt Gestalt an: Geplant ist ein umfassender Rückbau und die Erneuerung wesentlicher Bauelemente an den betroffenen Bereichen der Tribüne.

