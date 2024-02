Kissing

Geschlossene Kita Alte Schule: Nimmt der Träger die Kündigung hin?

Plus Die Erzieherinnen kündigten und die Kita Alte Schule schloss zum 1. Januar. Länger war unsicher, ob Kissing den Vertrag mit dem Träger auflösen kann.

Von Anna Katharina Schmid

Es sei keine endgültige Schließung gewesen, beharrt der Sprecher der St.-Simpert-Stiftung in Augsburg. Nur eine vorübergehende Gruppenschließung – der einzigen Gruppe, die es in der Einrichtung gab. Der Träger der Kita Alte Schule in Kissing sieht sich nach den vergangenen Monaten einiger Kritik ausgesetzt. Im September tauchte die Einrichtung in der investigativen Fernsehsendung "Team Wallraff" auf, anschließend kündigten mehrere Erzieherinnen. Wegen Personalmangel konnte der Betrieb nicht aufrechterhalten werden, die Alte Schule schloss zum 1. Januar. Die Gemeinde reagierte mit einem drastischen Schritt und kündigte dem Träger. Doch länger war unsicher, ob die Stiftung dies hinnimmt. Für Eltern gibt es aber gute Nachrichten.

Nach Wallraff-Reportage kündigt Personal der Alten Schule

Im Sommer 2022 hatte sich eine als Praktikantin getarnte Reporterin in die Kissinger Einrichtung eingeschleust und geheime Videoaufnahmen angefertigt. Sie zeigen, wie eine offensichtlich überforderte Erzieherin ein Integrationskind maßregelt. Die Fachkraft habe bereits nach wenigen Monaten das Haus wieder verlassen. Aber hat die Stiftung, die über 200 Einrichtungen in der Region verwaltet, Lehren aus dem Vorfall gezogen?

