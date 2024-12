Hohe Kosten für zweiten Interimsbau in Kissing sorgen für Diskussionen

Die Kissinger Grundschule platzt aus allen Nähten. Deswegen plant die Gemeinde einen großen Neubau nach modernsten Richtlinien. So stimmte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung darüber ab, welcher Standard bei der Energieeffizienz angestrebt wird. Die Umsetzung allerdings dauert. Und in der Zwischenzeit reicht das Raumangebot selbst mit dem bereits errichteten ersten Interimsbau nicht mehr aus, ein zweiter ist nötig. Dafür liegt nun die Kostenschätzung vor - und erhitzte im Gremium die Gemüter.

