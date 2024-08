Neubau Grundschule: Kommt ein gigantischer Keller im Hochwassergebiet?

Es ist ein ambitioniertes Projekt, das die Gemeinde Kissing plant – und ihr größtes Bauvorhaben seit langer Zeit. Die neue Grundschule soll drei Stockwerke umfassen und Platz für bis zu 24 Klassen bieten. Im Architektenwettbewerb setzte sich ein innovativer Entwurf durch, der vor allem für Kinder in der Ganztagsbetreuung mehr sein soll, als ein Ort zum Lernen. Der Zeitplan ist straff: Im Laufe des Jahres soll die Vorplanung abgeschlossen werden, bis Herbst 2025 will die Gemeinde einen Förderantrag einreichen. Heizung, Lüftung und eine Unterkellerung: Bereits jetzt stehen wichtige Entscheidungen an.

