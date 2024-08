Ein Restaurant für die Sportler: In der Paartalhalle öffnet das Manolitos

Bilder mit mexikanischen Motiven zieren die Wände. Über der Bar hängen Sombreros, Kakteen und Tonfiguren sind in den Nischen an der Wand aufgestellt. Große Karaffen mit Wasser und Limettenscheiben stehen bereit, für die Gäste gibt es zudem gratis alkoholfreie Erdbeer- und Mangomargaritas zur Begrüßung. Elmar Lochbrunner und sein Team eröffneten das neue Restaurant „Manolitos“ in der Paartalhalle. Nach längerem Leerstand ist wieder Leben ins Bistro eingekehrt. Die ersten Gäste sind begeistert vom Augsburger Restaurant und freuen sich, dass sie jetzt in ihrem Wohnort eine kleine Variante vorfinden.

