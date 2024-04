Salzgrotte, Café und Geschenkartikel - das bietet das Lea Vitalhaus

In Kissing finden die Besucherinnen und Besucher eine Oase der Ruhe und einen Treffpunkt für Freunde.

Das sanfte Glühen des Salzgesteins und das leise Rieseln des Wasserfalls aus Salzsole erzeugen eine beruhigende Atmosphäre. Mitarbeiterin Susanne Pongratz grüßt mit einem Lächeln und führt die Besucherin zu einem Liegestuhl, der mit weichen Decken und Kissen ausgestattet ist. „Wenn ich mich entspannt hinlege, spüre ich sofort die heilende Wirkung der salzhaltigen Luft“, sagt eine Frau aus Kissing, die jede Woche ins Lea Vitalhaus kommt.

Entspannung pur ist in der Salzgrotte im Lea Vitalhaus angesagt. Foto: Christine Hornischer

In der Salzgrotte fallen Stress und Anspannungen ab

Auch Erika Young aus Kissing hat die Qual der Wahl: „Ich kann mich gar nicht entscheiden, wo ich als Erstes entspanne.“ Salzgrotte, Café oder Laden stehen zur Verfügung. Filialleiterin Catrin Nitschmann rät ihr zur Grotte und danach noch zu einer guten Tasse Kaffee. Young folgt ihrem Rat und begibt sich in das Salz-Spa. Sie spürt sofort, wie sie zur Ruhe kommt.

Mitarbeiterin Irene Kraut erklärt den Effekt: „Die Mikro-Partikel des Salzes schweben in der Luft und reinigen sanft die Atemwege. Aber die salzhaltige Luft wirkt nicht nur auf die Atemwege, sondern auch auf die Haut, indem sie sie mit Feuchtigkeit versorgt und beruhigt. Es ist, als ob der Stress und die Anspannung des Alltags abfallen und man sich in einem Zustand vollkommener Gelassenheit wiederfindet“, so die 42-Jährige.

Sie erzählt auch von einigen Asthma-Patienten, die ihr immer wieder versichern, nach einigen Anwendungen keinen Inhalator mehr zu benötigen. Die Gäste verbringen 45 Minuten im Mikroklima der Salzgrotte, untermalt von leiser Musik und dem dezenten Plätschern des Solebrunnens. Direkt neben der Salzgrotte befindet sich ein Vitalcafé, das mit seinen 20 Plätzen zu einem gemütlichen Plausch einlädt.

Man trifft sich auf ein gemeinsames Kaffeekränzchen im Kissinger Vitalhaus

Nach ihrer entspannten Zeit in der Grotte geht Young ins Café. Blickt man sich in dem Café um, sieht man all die Deko-Artikel, die daneben auf einer rund 200 Quadratmeter großen Verkaufsfläche angeboten werden. Ob Geschenkartikel, Salzsteine, saisonale Produkte wie jetzt die bunten Osterhasen, Engel, Räucherstäbchen, Bücher und vieles mehr.

Christiane Weidner-Matza aus Augsburg besucht jeden Donnerstagnachmittag das Vitalhaus. Zusammen mit fünf weiteren Damen trifft sie sich zum Kaffeekränzchen. „Es ist einfach schön, mal rauszukommen“, sagt Weidner-Matza und zündet die Kerze auf dem Tisch an. Lydia Bauer hat sich in einen Kristallengel verliebt. „In dem fängt sich das Licht so schön und dann sieht es aus wie ein Regenbogen“, erklärt sie. Weidner-Matza dagegen lässt sich über die Edelsteine beraten. Sie glaubt an die „Kraft der Steine“. Catrin Nitschmann, die sich mit Heilsteinen auskennt, erklärt ihr: „Diese wundervollen Edelsteine sorgen für einen harmonischen Energiefluss und schützen vor negativen Gefühlen.“ Auch eine Vielzahl von Büchern über verschiedene Themen wie Gesundheit, Astrologie, Yoga und Meditation gibt es im Vitalhaus.

Derweil sucht Claudia Hoffmann nach einem ganz besonderen Geschenk für ihre beste Freundin. Freudig hebt die geborene Kissingerin, die jetzt in Augsburg lebt, einen kleinen Mops aus Mahagoni-Holz hoch. „Meine Freundin hat einen Mops“, freut sie sich. Das Geschenk muss natürlich mit. „Unsere Einkäufer sind regelmäßig auf den verschiedensten Messen unterwegs, um ständig neue Produkte und trendige Accessoires bieten zu können“, versprechen die Besitzer Hildegard und Reinhard Mika, die aus dem Allgäu jede Woche in Kissing nach dem Rechten sehen. Das Vitalhaus-Team wird noch verstärkt durch die Mitarbeiterinnen Sylvia Held, Birgit Löhr und Birgit Neßl.