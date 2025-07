Kissing tritt Arbeitsgemeinschaft zum solidarischen Hochwasserschutz bei

Nach Dasing tritt auch Kissing der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Solidarischer Hochwasserschutz bei. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss der Gemeinden an der Paar. Die ARGE will gemeinsam die Interessen der Kommunen wirkungsvoller vertreten und außerdem ein Frühwarnsystem aufbauen. Ein sogenannter digitaler Zwilling simuliert mit einer Vielzahl von Messdaten und mit Einsatz künstlicher Intelligenz die Situation an der Paar.

Das Projekt war im Kissinger Bauausschuss ausführlich vorgestellt worden. Der Gemeinderat beschloss nun mit nur einer Gegenstimme den Beitritt. Die Gemeinde muss im Jahr einen Euro pro Einwohner als Mitgliedsbeitrag zahlen, also knapp 12.000 Euro.

Künftig 24 Stunden Vorwarnzeit bei Hochwasser in Kissing

Fraktionsvorsitzender Michael Eder erklärte, dass für die CSU die Vorteile bei einem Beitritt überwiegen. Kissing könne von einer größeren Vorwarnzeit profitieren. „Es war von 24 Stunden die Rede. Da haben wir viel Zeit unseren mobilen Hochwasserschutz aufzubauen - und auch die Bürger können vorsorgen“, sagte er.

Silvia Rinderhagen, Fraktionschefin der SPD, kam noch einmal auf den Lech zu sprechen. Dieser spielt bisher in den Betrachtungen der ARGE keine Rolle, wie beim Vortrag im Bauausschuss zu hören war. „Wenn wir Mitglied werden, müssen wir darauf bestehen, dass der Lech auch berücksichtigt wird“, betonte Rinderhagen. „Er beeinflusst das ganze Grundwassersystem und ist für uns enorm wichtig“, erklärte sie.

Bürgermeister Reinhard Gürtner stimmte zu, dieses Anliegen der ARGE mit auf auf den Weg zu geben. Johannes Hofberger (Grüne) merkte an: „Wenn wir den Lech einbringen wollen, dann müssen die Anliegergemeinden wie Kissing, Mering und Merching eintreten, dann wird der Lech auch zum Thema“.