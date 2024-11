Unheimliche Atmosphäre in der Bücherei: Angela Eßer entführt in Gruselwelten

Zwischen Bücherregalen, die im schummrigen Licht geheimnisvoll wirkten, breitete sich in der Kissinger Bücherei eine Atmosphäre aus, die im wahrsten Sinne des Wortes unheimlich war. Das Lesepult war mit einem weiß-roten Polizeiabsperrband umwickelt, darauf stand eine Tatort-Nummerntafel. Mit der fesselnden Lesung aus dem Buch „Schaurige Orte in Bayern“, aus dem sie sich eine Kurzgeschichte mit dem (Tat)Ort Kissing ausgesucht hatte, entführte die Autorin Angela Eßer die Gäste in die düsteren Welten der Kriminalliteratur.

