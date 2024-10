Das ist im Herbst in der Kissinger Bücherei geplant

Diesen Herbst kann man viele interessante Aktionen und Vorträge sowie Lesungen in der Bücherei Kissing erleben. Petra Scola, die Leitung der Bücherei, hat wieder aktiv ein abwechslungsreiches Programm für die Besucher und Besucherinnen gestaltet.

Informationen zu Streuobstwiesen und Obstbäumen in Kissing

Am Mittwoch, 16. Oktober, findet um 19.30 Uhr in der Bücherei Kissing in der Bahnhofstrasse 69 a ein Herbstseminar zum Thema Streuobst statt, das vom Gartenbauverein Kissing organisiert wird. In vielen Gemeinden, darunter auch Kissing, wurden vor Jahren Streuobstwiesen angelegt und es kommen immer weitere dazu. Anton Sturm gibt hierzu Informationen zu aktuellen und zur Jahreszeit passenden Streuobstsorten. Er erklärt, weshalb es wichtig ist, alte Obstsorten zu bewahren und präsentiert den Sorten-Erhaltungsgarten, der in Aichach neu angelegt wurde. Der Eintritt ist frei.

Die Veranstaltung zum Thema Heizen, die ursprünglich am 30. Oktober in der Bücherei hätte stattfinden sollen, muss auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Doch nicht nur im Oktober gibt es interessante Aktionen, auch im November hat Petra Scola einige Höhepunkte geplant. So wird Hanns Merkl am 20. November um 19.30 Uhr einen Fortsetzungsvortrag zu seinem ersten Vortrag zum Thema „Kissing in der Vorkriegs- und Nachkriegszeit“ halten. Im ersten Vortrag las er aus seinem Buch „Der Nationalsozialismus, der Zweite Weltkrieg und seine Folgen (erlebt in Kissing)“ und zog dabei über 60 Zuhörer und Zuhörerinnen mit eindrucksvollen Berichten der damaligen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen in seinen Bann. Die Lesung aus seinem Buch, welches sich noch im Archiv der Gemeinde Kissing befindet, war Hanns Merkl wichtig gegen das Vergessen. „Viele Besucher hatten nach der ersten Lesung um eine Fortsetzungslesung gebeten“, verriet Petra Scola. Hanns Merkl erfüllt ihnen hiermit diesen Wunsch.

Schließlich findet am 27. November um 19.30 Uhr eine Lesung der Kurzkrimiautorin Angela Eßer statt. Sie liest aus dem Buch „Schaurige Orte in Bayern“ und hat sich eine Kurzgeschichte mit dem (Tat-)Ort Kissing darin ausgesucht, die sie vortragen wird, sowie weitere spannende Geschichten mit zum Teil amüsanten Wendungen. „Da die Aktionen im letzten Jahr sehr gut angekommen sind, hoffen wir wieder auf zahlreiche Besucher“, sagte Petra Scola.