Hilfe im nassen Jahr: Innovative Technik von Gut Mergenthau unterstützt Landwirtschaft

Gut Mergenthau ist in den vergangenen Jahren fast vollständig energieautark geworden. Die Inhaber Monika Fottner und Ulrich Resele installierten in mehreren Schritten große Photovoltaik-Anlagen, ein eigenes Betriebsnetz mit neuen Leitungen und einen Stromspeicher, in den überschüssige Energie fließt. Das große Ziel: nachhaltig leben und wirtschaften. Im Herbst 2023 wurde das entscheidende Puzzlestück für den betriebseigenen Stromkreis fertiggestellt: eine große Trocknungsanlage. Darin sollten die Hackschnitzel und das Brennholz aus den Wäldern Mergenthaus getrocknet werden. Das war der ursprüngliche Plan. „Wir wussten, was theoretisch damit möglich ist“, sagt Technik-Experte Ulrich Resele. „Aber die vielen Möglichkeiten waren uns damals nicht bewusst.“ Wie die neueste technische Erweiterung Gut Mergenthaus zu einer Unterstützung für die heimische Landwirtschaft wurde – und sogar die Entstehung weiterer Anlagen inspirierte.

