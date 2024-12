Winterlich schön: Die Waldweihnacht bezaubert mit ihrem besonderen Flair

„Bei diesem Sonnenschein kann ja gar nichts mehr schiefgehen“, mit diesen Worten eröffnet Organisator Ulrich Resele am Samstagnachmittag die Waldweihnacht in Gut Mergenthau. Bereits vor dem offiziellen Beginn sind schon viele Gäste auf das weitläufige Gelände geströmt. Die rund 80 Aussteller erwarten diese bereits an ihren Ständen. So auch Stefan Franke, der direkt am Eingang mit seinen Edelrost-Gartendekos für Aufmerksamkeit sorgt. Er verkauft etwa Feuerfratzen und große Engelsfiguren, die einen Kelch in der Hand halten, in dem dank Bio-Ethanol Flammen flackern. Die Besucherinnen und Besucher bleiben fasziniert bei ihm stehen. „Feuer zieht immer“, sagt er schmunzelnd. Der Geschäftsmann stellt das erste Mal auf der Waldweihnacht aus. Ihm gefällt der Flair hier, sagt er. „Außerdem finde ich toll, dass Besucher weder Eintritt noch Parkgebühr zahlen.“

