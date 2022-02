Auftrittsverbot für Toni Bartl im Friedberger Schloss: Ja oder nein?

Plus Toni Bartl ist wegen seiner Äußerungen zu Corona umstritten. Sollte die Stadt Friedberg dem Musiker den Auftritt im Friedberger Schloss verwehren?

Der Musiker Toni Bartl vertritt im Internet verschwurbelte Gedanken, teilt Beleidigungen aus und verbreitet Beiträge, die Corona verharmlosen. "So jemand sollte nicht auf einer städtischen Bühne auftreten dürfen!" ist eine Forderung, mit der man da schnell bei der Hand ist - und die auf den ersten Blick auch plausibel wirkt. Doch ganz so einfach ist es nicht.