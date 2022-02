Verschwörungstheoretiker auf der Bühne? Kritik an Auftritt in Friedberg

Plus Der Musiker Toni Bartl ist wegen Beleidigung von Politikern und Äußerungen zu Corona umstritten. Nun tritt er mit "Knedl & Kraut" im Schloss auf. Das führt zu Kritik.

Soll man jemandem, der im Internet Verschwörungstheorien und Impfkritik verbreitet, Spott und Häme über die Politik und Corona-Maßnahmen ausschüttet, eine Bühne im Friedberger Schloss bieten? Mit dieser Frage sieht sich die Stadt Friedberg konfrontiert. Anlass ist der Auftritt des Musikers Toni Bartl mit dem Ensemble "Knedl & Kraut" im März.