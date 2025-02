Ein Glücksfall für Dasing

Das neue Gesundheitszentrum im Kern Dasings steht kurz vor der Eröffnung und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass dieser zentrale Ort die gesamte Kommune bereichern wird. Den ursprünglichen Plan des reinen Wohnraumprojekts zu kippen und stattdessen eine medizinische und soziale Rundumversorgung zu realisieren, braucht in Zeiten des Wohnungsmangels Mut. Und natürlich auch einen liquiden Bauherrn, der hinter der ganzen Sache steht. In diesem Fall hat die Gemeinde großes Glück, dass Alexander Ihle ein gebürtiger Dasinger ist und ihm der dörfliche Zusammenhalt offenbar wichtig ist.

Dasinger Bauprojekt: Treffpunkt der Generationen

Denn neben schneller und unkomplizierter Gesundheitsversorgung kommen am MEDAS zukünftig mehrere Generationen zusammen. Den in der Tagespflege betreuten und in den Wohnungen lebenden Senioren wird die Angst vor Vereinsamung im Alter genommen und das Aktivprogramm fordert sie geistig, wie körperlich. Zudem trifft sich am Gesundheitszentrum nicht nur das ältere Semester, nein, auch viele junge Eltern und Kinder werden früher oder später im Ärztehaus oder in der Apotheke anzutreffen sein.

Da die Möglichkeit des sozialen Austausches mitten im Dorf heutzutage immer schwieriger wird, übernimmt das MEDAS in gewisser Weise die Aufgabe des Vorgängergebäudes. Was früher im Wirtshaus ausgekartelt wurde, kann jetzt eben im Warteraum oder zwischen Hustenbonbons und Verbandsmaterial besprochen werden.