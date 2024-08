Musiksommer holt die Welt nach Friedberg

Mit unfassbarem Engagement gelingt es den „Bürgern für Friedberg“ seit 2002, Jahr für Jahr ein Festival auf die Beine zu stellen, das die Welt nach Friedberg holt. Ein Star wie Angela Denoke singt dann statt in der New Yorker Met in einer stickigen Turnhalle. Ein 80-köpfiges Profi-Orchester wird im Pfarrzentrum verköstigt. Und alle sind glücklich, Musiker und Besucher. Das muss man erst mal hinbekommen.

Es ist nicht nur etwas Besonderes, die Musikstars, die der Künstlerische Leiter Karl-Heinz-Steffens über sein großes Netzwerk nach Friedberg holt, auf der Bühne zu erleben. Die familiäre Atmosphäre des Musiksommers ermöglicht auch einen Plausch mit gut gelaunten Top-Musikern in der Pause oder beim Glas Wein nach dem Konzert. Noch dazu bewegen sich die Karten in einer Preisklasse, die mehr als moderat ist.

Das Festival und sein Organisationsteam sind ein Glücksfall für Friedberg. Musik hält jung - mögen sie uns noch lange erhalten bleiben!