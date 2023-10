Nichts als Pfusch in der Bahnhofstraße

Plus Beim Ausbau der Friedberger Bahnhofstraße reiht sich ein Versagen an das andere. Die jüngste Behandlung im Ausschuss zeigt, wie miserabel es um die Kommunikation bestellt war.

Es war nichts anderes zu erwarten. Die Verantwortung für das untaugliche Blindenleitsystem liegt selbstverständlich nicht bei der Stadt Friedberg. Wie schon bei den anderen Pannen im Laufe dieses von vorn bis hinten missglückten Projekts sind auch diesmal andere schuld. Immerhin haut man im Rathaus nicht mehr ganz so aufs Blech wie im Fall der Bauverzögerungen, für die Bürgermeister Roland Eichmann ebenso lautstark wie folgenlos die Telekom an den Pranger stellte. Man behalte sich vor, die Kosten für die Nachbesserungen geltend zu machen, hieß es jetzt lapidar. Man wird sehen, wer dafür bezahlt.

Wir erinnern uns: Bereits beim Ausbau des südlichen Teilstücks der Bahnhofstraße zwischen Kreisel und Kriegsopfermahnmal musste der Blindenbund mit einer Klage drohen, um seine Forderung nach einem Leitsystem durchsetzen zu können. Eichmann als selbsternannter Fachmann für Inklusion hatte zuvor darauf bestanden, dass "gute Kanten" und ein "Hell-Dunkel-Effekt beim Belag" ausreichten, um sehbehinderten Menschen Orientierung zu geben.