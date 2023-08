Ausbau der Bahnhofstraße: Stadt Friedberg bleibt auf den Mehrkosten sitzen

Plus Wer trägt die Verantwortung für die verspätete Fertigstellung? Im Streit mit der Telekom zieht Friedberg den Kürzeren. Rechtsgutachten rät von Prozess ab.

Wochenlange Verzögerungen und Mehrkosten von einer Viertelmillion Euro – dafür hat die Stadt Friedberg beim Ausbau der Bahnhofstraße die Telekom verantwortlich gemacht. Doch nun wird es doch nichts mit der angekündigten Schadensersatzforderung gegen das Unternehmen. In nichtöffentlicher Sitzung hat der Stadtrat beschlossen, "wegen des unabsehbaren Prozessrisikos" von einer Klage Abstand zu nehmen.

Wie berichtet, dauerte die Verlegung der Telefon- und Internetleitungen in der Bahnhofstraße einen Monat länger als vertraglich vereinbart. Weil die Telekom ihre Arbeiten voraussichtlich erst im November 2021 abschließen konnte, geriet der ganze Bauzeitenplan ins Wanken. Ursprünglich sollte nämlich bereits Anfang Oktober mit den Erdarbeiten begonnen werden, um noch vor dem Winter zu pflastern oder zumindest provisorische Gehwege samt Bordsteinen und Rinnensystem herzustellen.