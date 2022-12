Sperrung am Friedberger Marienplatz hat sich bewährt

Plus Im Vorfeld des Probebetriebs gab es viele warnende Stimmen. Keines der Schreckensszenarien ist eingetreten.

Kaum zu glauben, aber wahr: Was andernorts funktioniert, geht tatsächlich auch in Friedberg. Nach dem Vorbild der Stadt Günzburg wurde im Sommer versuchsweise eine kleine Fußgängerzone zwischen Rathaus und Marienbrunnen eingerichtet. Das ist insofern etwas Neues, als die hiesige Stadtpolitik gemeinhin von der Einzigartigkeit Friedbergs überzeugt ist, was die Orientierung am erfolgreichen Handeln anderer Kommunen schlichtweg unmöglich macht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen