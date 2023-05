Transparenz bei Sonac in Mering sorgt für Abbau von Vorurteilen

Plus Noch immer ist der Begriff "Tierkörperverwertung" im Meringer Lechfeld verankert. Dabei gibt es diesen Betrieb schon seit Jahren nicht mehr.

Fuhr man früher an der ehemaligen Tierkörperverwertungsanlage Berndt zwischen Mering und Königsbrunn vorbei, wusste man: Gleich stinkt's. Also verschloss man besser die Lüftungsanlage im Auto oder hielt beim Radeln kurz die Luft an. Das alles soll nach Angaben der Firma Sonac, die dort jetzt in zwei unabhängigen Produktionsbereichen Geflügelmehl sowie Hämoglobin und Plasma herstellt, Geschichte sein. Man arbeite mit einer modernen Ablufttechnik. Zudem versichert das Unternehmen, dass es die Verantwortung ernst nehme und viel investiert habe, um die Geruchsemissionen zu reduzieren. Die Abluft strömt durch einen Biofilter, damit es in und um die Anlage nach Waldboden riecht.

Stinkt es noch bei Sonac in Mering?

Vielleicht liegt es daran, dass alteingesessene Meringer besonders sensibel sind, oder sie bilden es sich auch nur ein: Hin und wieder stinkt es immer noch, wenn man auf Höhe der ehemaligen Tierkörperverwertung vorbeifährt. Und der Geruch ist nicht vergleichbar mit Schweine-Gülle oder Gärresten aus der Biogasanlage. Auch in den sozialen Medien wird immer wieder danach gefragt, warum es denn Richtung Mandichosee so seltsam riecht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

