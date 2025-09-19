Ausbau der Kreisstraße in Unterbergen liegt im Zeitplan

Es ist eine Herausforderung für Autofahrer und Anlieger: In Unterbergen findet der umfangreiche Ausbau der Kreisstraße statt, die mitten durch den Ort führt. Zuletzt war es dabei zu Verzögerungen gekommen. Nun war die Baustelle wieder Thema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Dort wurde nun Positives berichtet.

Die Arbeiten am Kreisstraßenausbau Unterbergen schreiten demnach zügig voran. Das belastete Material konnte abgefahren werden und die Wasserhauptleitung im zweiten Bauabschnitt der Hauptstraße ist verlegt. Somit ist der Baufortschritt wieder im Zeitplan und es ist zu erwarten, dass bis Ende November alle Arbeiten abgeschlossen sind.

Vorfahrtsregelung Ringstraße An der Ringstraße, Ecke Meringer Straße in Schmiechen an der großen Linde scheint oftmals die Vorfahrtsregel unklar zu sein und es wird fälschlicher Weise angenommen, es handelt sich um einen Kreisverkehr. Die Situation soll nun besichtigt werden und mögliche Abhilfelösungen eruiert werden.

Gefährlicher Begegnungsverkehr Ebenfalls einen Ortstermin soll es an der Bergstraße Ecke Kirchstraße in Unterbergen geben. Durch die neue Verengung im Bereich der Kirchstraße kommt es beim Abbiegen von der Bergstraße in Richtung Schmiechen zu gefährlichem Begegnungsverkehr. Eine Verbesserung soll etwa ein Spiegel bringen.

Heizanlage Die Gemeindegebäude an der Schulstraße 4, also die Schmiechachhalle, das Haus für Kinder und das Musikerheim brauchen eine neue Heizanlage. Ein extra dafür gegründeter Ausschuss kam zu dem Ergebnis, dass die Gemeinde aus ökologischen und finanziellen Gesichtspunkten selbst eine Hackschnitzelheizung südwestlich des Feuerwehrhauses bauen soll. Der Ausschuss berichtete dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung. Die Räte wollen nun einen Energieberater beauftragen,um eine mögliche Förderung zu bekommen. Geplant ist eine Hackschnitzelheizung mit eigenem Heizhaus, die von der Gemeinde betrieben wird. Das Heizmaterial soll von örtlichen Betrieben geliefert werden. Umgesetzt werden soll das Projekt, wenn der Förderantrag positiv beschieden ist und die Haushaltslage es erlaubt.

Neue Kita-Leitung Zum 1. September hat Mathias Egensberger die Leitung des Kinderhauses Sternschnuppe übernommen, wo er bereits seit einiger Zeit als Erzieher arbeitet.

Neubürgerempfang Nachdem eine größere Wohnanlage fertig gestellt ist und Schmiechen damit regen Zuzug im August diesen Jahres verzeichnete, soll im Herbst ein Neubürgerempfang stattfinden. Angedacht ist er als „Vorprogramm“ zur Bürgerversammlung. Die Organisation übernimmt die Gemeinde in Zusammenarbeit mit den Vereinen und Gewerbebetrieben.